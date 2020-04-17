17 Nis 2020 22:59
Journalist ID: 2394
News Code: 83754377
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Kirmanşah'a bağlı Revanser ilçesinde bahardan doğaya yansıyanlar

Kirmanşah, İRNA- Fotoğraflarda İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah iline bağlı Revanser ilçesindeki yüksekliklerin ve düzlüklerinin güzel bahar doğası görülmektedir.

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