Kirmanşah, İRNA- Fotoğraflarda İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah iline bağlı Revanser ilçesindeki yüksekliklerin ve düzlüklerinin güzel bahar doğası görülmektedir.
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İnsansız savaş uçakları İran Ordusu'nun filosuna katıldı
Tahran, İRNA- İnsansız ve çok amaçlı savaş uçakları, Savunma Bakanı General Hatemi'nin katıldığı…
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İran yılda 50 bin elektrikli motosiklet üretmeyi hedefliyor
Tahran, İRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın 2020 yılında duyurduğu 40 program…
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Gazze kuşatması ve İran'a karşı yaptırımlar, İsrail ve ABD'nin insanlık karşıtı doğasını ortaya koyuyor
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, korona krizine rağmen Gazze kuşatmasının…
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İran genelinde Ordu Hizmet Geçit Törenlerinden kareler
İRNA- 1979 yılında İslam Devrimi'nin büyük kurucusu İmam Humeyni, 17 Nisan'ı "Ordu Günü" olarak…
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Kirmanşah'a bağlı Revanser ilçesinde bahardan doğaya yansıyanlar
Kirmanşah, İRNA- Fotoğraflarda İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah iline bağlı Revanser…
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Tahran ve Doha enerji alanında iş birliği konusunda anlaştı
Tahran, İRNA- İran Enerji Bakanı ile Katar Sanayi ve Ticaret Bakanı iki ülkenin Ortak Ekonomik…
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İran İMF G-24 Birinci Başkan Yardımcısı seçildi
Tahran, İRNA- İran, Uluslararası Para Fonu G-24 Grubunun birinci başkan yardımcısı olarak seçildi.
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 54 bin 64'e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Tahran Azadi Kulesi kırmızıya büründü
Tahran, İRNA- Tahran Azadi Kulesi 16 Nisan Dünya Hemofili Günü'nü kutlamak için kırmızı renklere…
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Ruhani: İran Ordusu İran halkı ve ulusal çıkarlarının destek sembolüdür
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Ordusu'nun bir savaş sembolü değil, İran halkı…
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