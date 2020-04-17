17 Nis 2020 12:56
Journalist ID: 2394
News Code: 83754043
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Tahran Azadi Kulesi, Dünya Hemofili Günü münasebetiyle kırmızıya büründü

Tahran, İRNA- Tahran Azadi Kulesi'ne 16 Nisan Perşembe akşamı Dünya Hemofili Günü vesilesiyle kırmızı ışıklar yansıtıldı. Fotoğrafçı: Davud Kahrdar

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