16 Nis 2020 22:14
Journalist ID: 2394
News Code: 83753661
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Sari Şehit Recayi Barajı taştı

Sari, İRNA- Geçen yıl 6 yıl aradan sonra taşan Şehit Recayi Barajı, bugün de son aşırı yağışlardan dolayı yeniden taştı. Fotoğrafçı: İhsan Fazli Osanlu

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