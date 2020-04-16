Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran'da 2 bin milyar Tümen'den fazla yatırım yapılan 4 büyük su ve elektrik projesinin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran ilinde bulunan Perend, İslamşehr, Sefadeşt ve Melard'da 4 büyük su ve elektrik projesinin açılışına video konferans ile katıldı. Fotoğrafçı:Emin Celali
-
Tahran Azadi Kulesi, Dünya Hemofili Günü münasebetiyle kırmızıya büründü
Tahran, İRNA- Tahran Azadi Kulesi'ne 16 Nisan Perşembe akşamı Dünya Hemofili Günü vesilesiyle…
-
İran genelinde Ordu Hizmet Geçit Töreni düzenlendi
Tahran, İRNA- İran Ordusu Hizmet Geçit Töreni, "Vatan Muhafızları, Güvenlik Elleri" sloganı…
-
Cumhurbaşkanı Ruhani, Orduyu İran'ın savunucusu olarak adlandırdı
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Ordu savaşta ve barışta, sert ve yumuşak savaşta,…
-
Zarif: Amerikalılar 7 bin mil uzaklıktan gelerek evimizin etrafında ne yapıyor?
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif twitter hesabından yaptığı açıklamada,…
-
Sari Şehit Recayi Barajı taştı
Sari, İRNA- Geçen yıl 6 yıl aradan sonra taşan Şehit Recayi Barajı, bugün de son aşırı yağışlardan…
-
İran'ın sünger demir ihracatı %86 arttı
Tahran, İRNA- İran’da geçen yılın ilk 11 aylık döneminde (21 Mart 2019- 19 Şubat 2020 arası)…
-
Tahran'da su ve elektrik projelerinin açılışından kareler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran'da 2 bin milyar Tümen'den fazla yatırım…
-
İran’ın Aşkabad Büyükelçisi, İran'ın Türkmenistan'la ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı
Meşhed, İRNA- İran’ın Aşkabad Büyükelçisi Gulam Abbas Erbab Halis, Türkmenistan'la transit…
-
Önde gelen Iraklı din adamı, dünya alimlerini İran'a uygulanan yaptırımlara karşı çıkmaya çağırdı
Bağdat, İRNA- Irak Sünni Ulema Derneği Başkanı ve bu ülkenin önde gelen din adamı Şeyh Halid…
-
İran'ın enerji santrali kapasitesi 83 bin 500 megavata ulaştı
Tahran, İRNA- İran Enerji Bakan Yardımcısı Hümayun Hairi, Perend santralinin işletilmesiyle…
yorumunuz