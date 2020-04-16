Bahar mevsiminde Şiraz Narincistan-ı Kavam Bahçesi

Şiraz, İRNA- Kavam’ül-Mülk 1873 yılında Fars hükümetine atandı. Kavam Bahçesi veya Kavam Biruni Bahçesi olarak da bilinen Narincistan-ı Kavam Bahçesi, Şiraz’ın Balakoft isimli eski bir mahallesinde Lütfali Han Zend Caddesinde bulunmaktadır. Ekildiği birçok turunç ağacı nedeniyle, "Narincistan" olarak bilinir. 3085 metrekarelik bir alana kurulu Narincistan, halihazırda bir müze olarak turistler tarafından ziyaret ediliyor. Şiraz Narincistan-ı Kavam Bahçesi ülkedeki diğer tarihi yerler gibi, korona salgını nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar kapalıdır. Fotoğrafçı: Rıza Kadıri
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