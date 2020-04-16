16 Nis 2020 13:34
Journalist ID: 2394
News Code: 83752514
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İran'ın batısında buluann Kiu turistik kompleksinden kareler

Hürremabad, İRNA- İran'ın güneybatısında yer alan Luristan ilinin merkezi Hürremabad’ın batısında bulunan Kiu turistik kompleksi, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılarak derin bir sessizliğine bürünmüş durumda.

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