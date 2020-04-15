15 Nis 2020 15:25
Journalist ID: 2391
News Code: 83752233
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Halhal'da seracılık

Erdebil, İRNA- Erdebil ilinde seracılık yöntemiyle çiftçilik gelişmektedir. Erdebil ilçesinde yer alan Halhal ilçesi ise seracılığın merkezi konumuna gelmiştir.

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