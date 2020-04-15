15 Nis 2020 15:08
Journalist ID: 2391
News Code: 83752199
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İslami Şura Meclisi Açık Oturumu'ndan kareler

Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi açık oturumu 15 Nisn günü Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Pezelkiyan'ın başkanlığında düzenlendi.

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