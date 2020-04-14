Zahidan Lar Nehri bir başka güzel

Zahidan, İRNA- İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinin merkezi Zahidan'a 20 kilometre mesafede bulunan Lar Nehri ile civar köyleri, Mecdiye ve Himmatabad bölgeleri ile Pakistan sınırının yakınlığında yer almaktadır. Koronanın yenilmesi sonrası bölgenin güzel manzarasını seyretmek bir anı gibi hafızalara kazınacak.