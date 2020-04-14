Zahidan Lar Nehri bir başka güzel

Zahidan, İRNA- İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan ilinin merkezi Zahidan'a 20 kilometre mesafede bulunan Lar Nehri ile civar köyleri, Mecdiye ve Himmatabad bölgeleri ile Pakistan sınırının yakınlığında yer almaktadır. Koronanın yenilmesi sonrası bölgenin güzel manzarasını seyretmek bir anı gibi hafızalara kazınacak.
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Halhal'da seracılık
Erdebil, İRNA- Erdebil ilinde seracılık yöntemiyle çiftçilik gelişmektedir. Erdebil ilçesinde…
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Buşehr ilinden yurt dışına 24 milyon ton ihracat
Buşehr, İRNA- Buşehr Gümrük Genel Müdürü Behruz Karabeyli, geçen yıl il gümrüklerinden yurt…
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İslami Şura Meclisi Açık Oturumu'ndan kareler
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi açık oturumu 15 Nisn günü Meclis Başkan Yardımcısı Mesut…
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Bu yıl 6 milyar dolardan fazla üretim yapacak 17 yeni petrokimya birimi açılacak
Tahran, İRNA- Petrol Bakanı Bijen Zenegene, petrol endüstrisinin bu yılki en önemli önceliğinin…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 49 bin 933'a ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran'da yabancı uyrukluların korona ile ilgili tedavisi ücretsizdir
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'da yasal olarak yaşayan yabancı uyruklu kişilerin…
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ABD yaptırımlarının kaldırılması İran'ın korona ile mücadelesini daha etkili hale getirecek
Bakü, İRNA- Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Felsefe Araştırmaları Enstitüsü Başkan Yardımcısı…
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Bölgesel ve küresel gelişmeleri yakından izliyor ve her türlü tehdide karşılık vermeye hazırız
Tahran, İRNA- Savunma Bakanı General Emir Hatemi, 'İran Ordusu, bölgesel ve küresel gelişmeleri…
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Devrim Muhafızları Başkomutanı'ndan korona tanısı ile ilgili yeni ürün tanıtımı
Tahran, İRNA- Devrim Muhafızları Başkomutanı General Hüseyin Selami, korona ile ilgili beş…
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korona döneminde İran'a karşı yaptırm uygulamak, affedilmez bir suç
Bağdat, İRNA- Irak eski bakanlarından ve Irak Türkmen Birliği Genel Sekreteri Casim Muhammed…
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