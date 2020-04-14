İran'da Güneybatı Asya bölgesinin en büyük maske üretim fabrikasının açılışından kareler

Kerec, İRNA- Güneybatı Asya bölgesinde kendi çapında en büyük maske üretim tesisi sayılan fabrika, 14 Nisan günü başkent Tahran'ın batısındaki Elburz iline bağlı İştihard Organize Sanayi bölgesinde faaliyete başladı.
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Halhal'da seracılık
Erdebil, İRNA- Erdebil ilinde seracılık yöntemiyle çiftçilik gelişmektedir. Erdebil ilçesinde…
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Buşehr ilinden yurt dışına 24 milyon ton ihracat
Buşehr, İRNA- Buşehr Gümrük Genel Müdürü Behruz Karabeyli, geçen yıl il gümrüklerinden yurt…
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İslami Şura Meclisi Açık Oturumu'ndan kareler
Tahran, İRNA- İslami Şura Meclisi açık oturumu 15 Nisn günü Meclis Başkan Yardımcısı Mesut…
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Bu yıl 6 milyar dolardan fazla üretim yapacak 17 yeni petrokimya birimi açılacak
Tahran, İRNA- Petrol Bakanı Bijen Zenegene, petrol endüstrisinin bu yılki en önemli önceliğinin…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 49 bin 933'a ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran'da yabancı uyrukluların korona ile ilgili tedavisi ücretsizdir
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'da yasal olarak yaşayan yabancı uyruklu kişilerin…
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ABD yaptırımlarının kaldırılması İran'ın korona ile mücadelesini daha etkili hale getirecek
Bakü, İRNA- Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Felsefe Araştırmaları Enstitüsü Başkan Yardımcısı…
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Bölgesel ve küresel gelişmeleri yakından izliyor ve her türlü tehdide karşılık vermeye hazırız
Tahran, İRNA- Savunma Bakanı General Emir Hatemi, 'İran Ordusu, bölgesel ve küresel gelişmeleri…
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Devrim Muhafızları Başkomutanı'ndan korona tanısı ile ilgili yeni ürün tanıtımı
Tahran, İRNA- Devrim Muhafızları Başkomutanı General Hüseyin Selami, korona ile ilgili beş…
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korona döneminde İran'a karşı yaptırm uygulamak, affedilmez bir suç
Bağdat, İRNA- Irak eski bakanlarından ve Irak Türkmen Birliği Genel Sekreteri Casim Muhammed…
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