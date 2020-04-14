14 Nis 2020 23:12
Journalist ID: 2394
News Code: 83751047
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İran'da Güneybatı Asya bölgesinin en büyük maske üretim fabrikasının açılışından kareler

Kerec, İRNA- Güneybatı Asya bölgesinde kendi çapında en büyük maske üretim tesisi sayılan fabrika, 14 Nisan günü başkent Tahran'ın batısındaki Elburz iline bağlı İştihard Organize Sanayi bölgesinde faaliyete başladı.

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