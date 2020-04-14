Sosyal mesafe planı günlerinde İsfahan İmam Meydanı'ndan kareler

İsfahan, İRNA- Tarihi eserlerin bir koleksiyonu olan İsfahan'ın İmam Meydanı'nın uzun bir tarihi var. Safevi döneminde İmam Camii, Şeyh Lütfullah Camii , Aali Gapu Sarayı, Kayseriye Çarşısı ve birçok güzel eski çarşı da dahil olmak üzere bu meydan ve etekleri inşa edildi. İlkbaharın başlangıcında, İmam Meydanı her bahar ülkenin ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda yolcuya ev sahipliği yaptı, ancak koronavirüsün salgını bu yıl farklı bir ruh haline neden oldu. Günlerce süren sessizliğin ardından, bu meydandaki bazı pazarlar sosyal mesafe planının başlamasıyla faaliyetlerine başladı ve bu tarihi meydan, sosyal mesafe planının ihmaline rağmen bugünlerde farklı bir ruh halini aldı. Fotoğrafçı: Zehra Bağban