13 Nis 2020 18:49
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News Code: 83749277
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Hazar Denizi'nde kemikli balıkları avlanma sezonunun kapanışından görüntüler

Reşt, İRNA- Geçen yıl 12 Ekim'de başlayan kemikli balıkları avlanma süresi, 12 Nisan günü sona erdi. Gilan ilinde Astara'dan Çabukser'e kadar 300 kilometrelik hat boyunca 3700 avcı geçimini bu yoldan sağlamaktadır. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi

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