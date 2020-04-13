13 Nis 2020 18:38
Journalist ID: 2394
News Code: 83749179
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Badem ağacı çiçeklerinden kareler

Senendec, İRNA- Görüntülerde İran'ın Kurdistan ilinin merkezi Senendec'te badem ağaçlarının çiçekleri görülmektedir. Fotoğafçı: Müslih Pirhazraniyan

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