Ferîdüddin Attâr Ulusal Günü'nden kareler

Nişabur, İRNA-14 Nisan günü İran takviminde Ferîdüddin Attâr Ulusal Günü olarak adlandırılmıştır. 14 Nisan'da her yıl ünlü şairin İran'ın kuzeydoğusundaki tarihi Nişabur kentindeki mezarına çiçekler bırakılır. Bu yıl ise farklı olarak koronavirüsü salgınının yayılması nedeniyle Ferîdüddin Attâr Ulusal Günü nedeniyle 14 Nisan'a kadar süren 3 gece boyucna Attar bilimciler ile edebiyatçı ve sanatçılar, kültür ve bilimsel programlar gerçekleştirmektedir. Fotoğrafçı: Murtaza Eminülreaya