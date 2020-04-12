13 Nis 2020 01:10
Journalist ID: 2394
News Code: 83748391
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Suriye’de Hz. Rukiye'nin sanal olarak düzenlenen doğum günü kutlamasından kareler

Şam, İRNA- Korona virüsü salgını nedeniyle Suriye'deki kutsal yerlerin kapanması ile birlikte Hz. Rukiye’nın doğum yıldönümü kutlama töreni, sanal olarak yapıldı. Fotoğrafçı: (İRNA Şam Ofisi)

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