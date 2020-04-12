Şam, İRNA- Korona virüsü salgını nedeniyle Suriye'deki kutsal yerlerin kapanması ile birlikte Hz. Rukiye’nın doğum yıldönümü kutlama töreni, sanal olarak yapıldı. Fotoğrafçı: (İRNA Şam Ofisi)
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Suriye’de Hz. Rukiye'nin sanal olarak düzenlenen doğum günü kutlamasından kareler
Şam, İRNA- Korona virüsü salgını nedeniyle Suriye'deki kutsal yerlerin kapanması ile birlikte…
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Tahran metro trenlerinin dezenfekte edilmesinden görüntüler
Tahran, İRNA- Tahran metrosunda yolcu taşımacılığında kullanılan trenler, termal sisleme ile…
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Zarif, Afganistan'daki farklı gruplar arasında birliğe vurgu yaptı
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Afganistan'daki çeşitli gruplar arasında…
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Cihangiri: İran'ın benzin üretme gücü yaptırımları engelledi
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Bender Abbas'ta Direniş Ekonomisi'n…
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88 ülkeden 4.200 karikatür eseri koronavirüs karşıtı yarışmaya gönderildi
Tahran, İRNA- 88 ülkeden karikatüristler, 4.200 eser sunarak Uluslararası Korona'yı Yeniyoruz…
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Türkiye dahil komşularla ticaret devam ediyor
Tahran, İRNA- İran Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, İran'ın Rusya ile dış ticaretinin deniz,…
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Korona İran'da 117 can daha aldı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Dünya Kiliseler Konseyi, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi
Tahran, İRNA- Dünya Kiliseler Konseyi, İran Kültür ve İslami İrşat Kurumu Başkanı Ebuzer İbrahimi…
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Ruhani: İran'da hem koronavirüsü hem ambargo virüsü var, ancak Avrupa'da sadece koronavirüsü mevcut
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupalılara hitaben yaptığı konuşmada, ’Bizde de…
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Farsça'nın uluslararası uçuşu
Şiraz, İRNA- Son aylarda sosyal medyada yaşanan gelişmeler, Fars dilinin uluslararası camiadaki…
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