12 Nis 2020 19:41
Journalist ID: 2394
News Code: 83748135
0 Persons

Tahran metro trenlerinin dezenfekte edilmesinden görüntüler

Tahran, İRNA- Tahran metrosunda yolcu taşımacılığında kullanılan trenler, termal sisleme ile dezenfekte cihazı ile metro çalışanları tarafından Fethabad durağında dezenfekte edildi. Fotoğrafçı: Muhammed Babayi

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 11 =