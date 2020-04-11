Şiraz İrem Bağı'ndan koronalı baharda kesitler

Şiraz, İRNA- Korona virüsünün yayıldığı bugünlerde Şiraz'da yer alan ünlü İrem Bağı'ndaki botanik bahçe de kentin diğer turistik ve tarihi mekanları gibi kapalıdır. İrem Bağı, Şiraz'ın özellikle bahar mevsimindeki en iyi bahçelerinden biridir. İrem Bağı 2011 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi kayıtlarına geçti. Kameraman: Rıza Kadıri