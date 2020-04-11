Şiraz, İRNA- Korona virüsünün yayıldığı bugünlerde Şiraz'da yer alan ünlü İrem Bağı'ndaki botanik bahçe de kentin diğer turistik ve tarihi mekanları gibi kapalıdır. İrem Bağı, Şiraz'ın özellikle bahar mevsimindeki en iyi bahçelerinden biridir. İrem Bağı 2011 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi kayıtlarına geçti. Kameraman: Rıza Kadıri
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Zarif, Guterres ile yaptığı görüşmede, ABD'nin yasa dışı ambargolarının kaldırılması gerektiğini vurguladı
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile…
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Şiraz İrem Bağı'ndan koronalı baharda kesitler
Şiraz, İRNA- Korona virüsünün yayıldığı bugünlerde Şiraz'da yer alan ünlü İrem Bağı'ndaki botanik…
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İranlı öğretmen altın madalyasını hemşirelere hibe etti
Tahran, İRNA- İranlı öğretmen Hasan Muhammedi, Dünya Oturarak Voleybol Şampiyonası'nda kazandığı…
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İran'dan kısa ve uzun metrajlı filmler ABD'de seyirci ile buluşacak
Tahran, İRNA- İranlı yönetmenlerin yönettiği 'Fazla Sos' ve '14. Gün' isimli filmlerin ABD'deki…
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Doğu Azerbaycan sınır kapılarından bir milyondan fazla yolcu geçiş yaptı
Tebriz, İRNA- Doğu Azerbaycan Yol Bakım ve Karayolları Taşımacılığı Genel Müdürü Orucali Alizade,…
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Yakın gelecekte 40 maske üretim hattı üretim yapacak
Kerec, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari, önümüzdeki 20 gün…
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İran şirketi korona ile mücadeleye yarayan ozon jeneratörü üretmeyi başardı
Tahran, İRNA- Bir bilgi tabanlı İran firması, korona ile mücadelede kullanılabilecek ozon jeneratörü…
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Türk üniversiteli öğrenciler Sadi Şirazi'nin şiiriyle Kovid-19'a karşı birlik mesajı verdi
Tahran, İRNA- Erzurum'da bir araya gelen bir grup üniversite öğrencisi, Türkiye ve İran'ın…
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Uluslararası Meşhed Havalimanı'nın dezenfekte edilmesinden kareler
Meşhed, İRNA- Koronavirüsü salgınının yayılmasından bu yana Uluslararası Meşhed Havalimanı'ndaki…
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Kerec'te ilk defa korona seroloji kiti üretim hattı faaliyete başladı
Kerec, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilim ev Teknoloji Başkanı Sorena Settari'nin katılımıyla başkent…
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