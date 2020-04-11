Meşhed, İRNA- Koronavirüsü salgınının yayılmasından bu yana Uluslararası Meşhed Havalimanı'ndaki iç ve dış hatlar etrminali, uçaklar ve araçlar günlük olarak sık sık dezenfekte edilmektedir. Kameraman: Muhsin Bahşende
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Uluslararası Meşhed Havalimanı'nın dezenfekte edilmesinden kareler
Meşhed, İRNA- Koronavirüsü salgınının yayılmasından bu yana Uluslararası Meşhed Havalimanı'ndaki…
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Kerec'te ilk defa korona seroloji kiti üretim hattı faaliyete başladı
Kerec, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilim ev Teknoloji Başkanı Sorena Settari'nin katılımıyla başkent…
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Afganistan'a İran'a koronalı Afgan göçmenleri tedavi ettiği için teşekkür
Tahran, İRNA- Afganistan Dışişleri Bakanlığı, İran'a korona virüsüne yakalanan bu ülkede yerleşik…
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Korona İran'da 125 can daha aldı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İran gazetesi bugünden itibaren eldivenle ve paketlenmiş şekilde dağıtılmaya başlandı
Tahran, İRNA- İran gazetesi bugünden itibaren paketlenmiş şekilde ve hediye olarak bir çift…
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İran'dan Türkiye'ye yapılan olağanüstü uçuşlar durduruldu
Tahran, İRNA- Türkiye'de bulunan İranlı yolcu ve vatandaşları ülkeye getirmek için yapılan…
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ABD'li senatör İran'ın İMF'den talep ettiği kredinin desteklenmesini istedi
Tahran, İRNA- ABD'nin kıdemli senatörlerinden Dianne Feinstein, ABD Başkanı Trump'a İran'ın…
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İran çocuk kitapları Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'nın en iyileri listesinde
Tahran, İRNA- İran'ın Fatımi Yayınevi çocuk kitapları bölümü Tuti (Dudu) Yayınevi, 2020 Bologna…
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İran Sosyoloji Derneği, dünya derneklerine gönderdiği mektupta amborgoların sürdürülmesinden endişe duyduğunu dile getirdi
Tahran, İRNA- İran Sosyoloji Derneği, Uluslararası Sosyoloji Derneği, Avrupa Sosyoloji Derneği,…
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Cumhurbaşkanı Ruhani korona ile mücadele ile ilgili ilaç ve teçhizatın üretimi konusunda ülkelerin deneyimlerini paylaşmasına vurgu yaptı
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena…
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