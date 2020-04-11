11 Nis 2020 18:21
Journalist ID: 2391
News Code: 83746858
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Uluslararası Meşhed Havalimanı'nın dezenfekte edilmesinden kareler

Meşhed, İRNA- Koronavirüsü salgınının yayılmasından bu yana Uluslararası Meşhed Havalimanı'ndaki iç ve dış hatlar etrminali, uçaklar ve araçlar günlük olarak sık sık dezenfekte edilmektedir. Kameraman: Muhsin Bahşende

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