Hirkani ormanlrında yağan bahar karından kareler

Sari, İRNA- Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Hirkan bölgesinden İran'ın kuzey illerine kadar bulunan 40 milyon yıllık güzel ve eski ormanların genişliği 55 bin kilometredir. Bunların 2 milyon dönümü İran’dadır. Ormanların yüzde 53'ü Mazenderan, yüzde 26'sı Gilan ve yüzde 21'i ise Gülistan ilindedir. Görüntülerde Mazenderan iline bağlı Amul ilçesinin Çelav bölgesindeki ormanlara yağan karın oluşturduğu kareler yer almaktadır. Fotoğrafçı: Nazenin Kazımi Neva