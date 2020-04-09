Tahran, İRNA- Tahran'ın ünlü Azadi Kulesi, 8 Nisan gecesi İmam Mehdi'nin doğum yıldönümü nedeniyle ışıklandırıldı. Nime Şaban günü olarak da bilinen İmam Mehdi'nin doğum yıldönümünde Azadi Kulesi, Tahran Belediyesi tarafından hazırlanan projektörlerle ışıklandırılarak güzel görüntüler oluşturuldu. Kameraman: Asger Hamse
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İran ve Türkiye parlamento başkanları korona ile mücadeleyi ele aldı
Tahran, İRNA- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İranlı meslektaşı Ali Laricani…
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İslam İnkılabı Rehberi, İmam Mehdi'nin doğum yıldönümünü nedeniyle tüm dünya müslümanlarını tebrik etti
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, televizyonda canlı yayınlanan açıklamasında…
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İran ve Irak'tan askeri iş birliğinin geliştirilmesine vurgu
Bağdat, İRNA- İran ve Irak, ikili askeri ve savunma iş birliği ve ilişkilerini güçlendirmeye…
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Azadi Kulesi'nin İmam Mehdi'nin doğum yıldönümü nedeniyle ışıklandırılmasından görüntüler
Tahran, İRNA- Tahran'ın ünlü Azadi Kulesi, 8 Nisan gecesi İmam Mehdi'nin doğum yıldönümü nedeniyle…
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Rusya: Yaptırımlar, tıbbi malzemelerin İran'a gönderilmesini zorlaştırmıştır
Moskova, İRNA- Rusya Barış Vakfı Başkanı Leonid Slutskiy, 'ABD, İngiltre ve AB, dünya çapında…
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Dünya Büyük ve Yüksek Kuleler Federasyonu tarafından Tahran Milad Kulesi'ne övgü
Tahran, İRNA- Dünya Büyük ve Yüksek Kuleler Federasyonu resmi sitesinde yayınladığı paylaşımda…
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İran Uzay Araştırma Merkezi uzay sistemlerinde kullanılmak üzere ısı nakil borusu üretti
Tahran, İRNA- İran Uzay Araştırma Merkezi Başkanı Hüseyin Samimi, 'Uzay sistemlerinde kullanılmak…
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın koronalı günlerdeki kitap önerisi: Küçük Karabalık
Tahran, İRNA- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona salgınının yaşandığı…
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Biyolojik silahlar ile ilgili uluslararası sözleşmeler gözden geçirilmelidir
Tahran, İRNA- İran Kültürel Devrim Yüksek Konseyi Sekreteri Ayetullah Said Rıza Amili, BM Genel…
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İmam Mehdi'nin doğum yıldönümü nedeniyle Milad Kulesi'nde yapılan ışıklandırmadan görüntüler
Tahran, İRNA- Tahran'ın en yüksek noktası Milad Kulesi, Şiilerin en önemli bayramlarından İmam…
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