9 Nis 2020 11:28
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News Code: 83744395
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Azadi Kulesi'nin İmam Mehdi'nin doğum yıldönümü nedeniyle ışıklandırılmasından görüntüler

Tahran, İRNA- Tahran'ın ünlü Azadi Kulesi, 8 Nisan gecesi İmam Mehdi'nin doğum yıldönümü nedeniyle ışıklandırıldı. Nime Şaban günü olarak da bilinen İmam Mehdi'nin doğum yıldönümünde Azadi Kulesi, Tahran Belediyesi tarafından hazırlanan projektörlerle ışıklandırılarak güzel görüntüler oluşturuldu. Kameraman: Asger Hamse

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