Tahran, İRNA- Tahran'ın en yüksek noktası Milad Kulesi, Şiilerin en önemli bayramlarından İmam Mehdi'nin doğum yıldönümü nedeniyle ışıklandırılarak gözel manzaralar oluşturuldu. Kameraman: Davud Kahrdar
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Biyolojik silahlar ile ilgili uluslararası sözleşmeler gözden geçirilmelidir
Tahran, İRNA- İran Kültürel Devrim Yüksek Konseyi Sekreteri Ayetullah Said Rıza Amili, BM Genel…
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İmam Mehdi'nin doğum yıldönümü nedeniyle Milad Kulesi'nde yapılan ışıklandırmadan görüntüler
Tahran, İRNA- Tahran'ın en yüksek noktası Milad Kulesi, Şiilerin en önemli bayramlarından İmam…
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ABD'nin Merkez Bankası'nın Avrupa'daki kaynaklarını alkoyma çalışması başarısız oldu
Tahran, İRNA- Merkez Bankası Başkanı Abdünnasır Himmeti, Merkez Bankası'nın hukuki takipleri…
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Azadi Kulesi, İmam Mehdi'nin doğum yıldönümü nedeniyle ışıklandırıldı
Tahran, İRNA- Tahran'ın ünlü Azadi Kulesi, İmam Mehdi'nin doğum yıldönümü nedeniyle ışıklandırıldı.
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Nükleer Anlaşma'nın uygulanması için Avrupa'nın teminat vermemesi durumunda uranyum zenginleştirme devam edecek
Tahran, İRNA- İran İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu, Nükleer Anlaşma ile ilgili…
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Korona ile mücadeledeki deneyimlerimizi diğer ülkelere aktarmaya hazırız
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycanlı ve Ermeni mevkidaşlarıyla…
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Bocnurd'a kış geri döndü
Bocnurd, İRNA- Beklenmedik şekilde 8 Nisan günü kar yağışı, Türkmenistan sınırındaki Kuzey…
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Zarif: İran Rusya'nın yeşil koridor oluşturma fikrini memnuniyetle karşılıyor
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Rusya'nın ekonomik savaş ve yaptırımlar…
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Türkiye'ye gaz ihracatı hala yapılamamaktadır
Tahran,İRNA- İran Ulusal Doğalgaz Şirketi Sevkiyat Birimi Müdürü Mehdi Cemşidi Dana, Türkiye'nin…
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Uluslararası Halter Federasyonu Başkanvekili, Kur'an-ı Kerim ayetine atıfta bulundu
Tahran, İRNA- Uluslararası Halter Federasyonu'nun ABD'li Başkanvekili Ursula Garza Papandrea,…
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