9 Nis 2020 04:50
Journalist ID: 2391
News Code: 83744355
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İmam Mehdi'nin doğum yıldönümü nedeniyle Milad Kulesi'nde yapılan ışıklandırmadan görüntüler

Tahran, İRNA- Tahran'ın en yüksek noktası Milad Kulesi, Şiilerin en önemli bayramlarından İmam Mehdi'nin doğum yıldönümü nedeniyle ışıklandırılarak gözel manzaralar oluşturuldu. Kameraman: Davud Kahrdar

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