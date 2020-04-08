9 Nis 2020 00:30
Journalist ID: 2391
News Code: 83743815
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Bocnurd'a kış geri döndü

Bocnurd, İRNA- Beklenmedik şekilde 8 Nisan günü kar yağışı, Türkmenistan sınırındaki Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'da güzel manzaralar oluşturarak, adeta kışı yeniden yaşattı. Kameraman: Vahid Hadımi

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