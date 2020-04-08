Tahran, İRNA- İranlı sanatçı Sina Serlek ve grubu, evde kalarak korona virüsün yayılmasını durdurmaya çalışan vatandaşlar için online konserlerinin 12.'sini düzenledi. Konsr Tahran'ın Milad Kulesi'nde boş sandalyeler önünde düzenlendi. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani
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Yakında korona tanı kitleri üretiminde kendi kendine yeterli hale geleceğiz
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin koronaya karşı mücadelede bilimsel ve tıbbi…
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Gadir tipi denizaltısı İran Donanması'na katıldı
Tahran, İRNA- Daha önce onarım aşamasında bulunan Gadir tipi denizaltısı, bugün Bender Abbas'ta…
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İran halkı ile dayanışma göstergesi olarak İran bayrağı Azerbaycan'da yansıtıldı
Bakü, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti bayrağı, korona ile mücadelede İran hükümeti ve halkı ile…
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Uluslararası Kızılhaç Komitesi, İran'a uluslararası insani yardımların transferi için bir finans kanalı oluşturmaya çalışıyor
Tahran, İRNA- Tahran'daki Uluslararası Kızılhaç Komitesi Ofisi Başkanı Barbara Rizzoli, İran…
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Sina Serlek'in online konserinden kareler
Tahran, İRNA- İranlı sanatçı Sina Serlek ve grubu, evde kalarak korona virüsün yayılmasını…
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İran mallarının Kuveyt'e ihracatı yeniden başlayacak
Tahran, İRNA- İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed İrani, İran mallarının bu ülkeye ihracatının…
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Korona ile mücadele için ABD'nin diğer ülkelere uyguladığı ambargolar son bulmalı
New York, İRNA- İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı, 'ABD'nin diğer ülkelere karşı…
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Geçtiğimiz yıl toplamda 750 bin adet televizyon üretildi
Tahran, İRNA- İran Sesli ve Görüntülü Araçlar Üreticiler Derneği Sekreteri Muhammedrıza Şehidi,…
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İran'da günlük 1 milyon adet 3 katlı maske üretilmektedir
Tahran, İRNA- Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammedrıza Şanesaz, İran'da günlük bir milyon adet…
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ABD, İran'ın İMF'den kredi talebini veto etme hakkına sahip değil
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ekonomik İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Nihavendiyan, ABD…
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