8 Nis 2020 10:05
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News Code: 83743079
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Sina Serlek'in online konserinden kareler

Tahran, İRNA- İranlı sanatçı Sina Serlek ve grubu, evde kalarak korona virüsün yayılmasını durdurmaya çalışan vatandaşlar için online konserlerinin 12.'sini düzenledi. Konsr Tahran'ın Milad Kulesi'nde boş sandalyeler önünde düzenlendi. Fotoğrafçı: Merziye Süleymani

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