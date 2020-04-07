7 Nis 2020 16:37
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News Code: 83742416
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Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin bugünkü programlarından kareler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin katılımıyla bugün başkent Tahran'ın güneybatısındaki Rubat Kerim ilçesine bağlı Nasirabad sanayi sitesinde tıbbi ve filtreli maske üretim biriminin açılışı yapıldı. Fotoğrafçı: Merziye Musevi

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