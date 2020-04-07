Şehrikürd, İRNA- Şehrikürd’ün dağlık ve soğuk iklimi daha inatçı tarım ürünlerinin büyümesine elverişli. Dereçayı'nın badem ağaçları, kentin en eski bahçeleri arasındadır.Bu ağaçların bazıları 70 yaşın üzerindedir. Fotoğrafçı: Meryem
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Zarif: Trump'ın sadakasına ihtiyacımız yok, yeterki o bizim petrol satışımızı engellemesin
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran aleyhinde yürürlüğe koyduğu…
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İran korona ile mücadelede tek taraflılıktan kaçınılması gerektiğini vurguladı
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbs Musevi, Dünya Sağlık Günü nedeniyle twitterdan…
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Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri'nin bugünkü programlarından kareler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'nin katılımıyla bugün başkent…
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Korona ile mücadele konusunda Türkiye ile iş birliğine hazırız
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı…
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Dereçay çiçekleri
Şehrikürd, İRNA- Şehrikürd’ün dağlık ve soğuk iklimi daha inatçı tarım ürünlerinin büyümesine…
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Meşhed'deki Millet Parkı'nda lale güllerinden kareler
Meşhed, İRNA- Görüntülerde İran'ın kuzeydoğusunda kutsal Meşhed şehrinde Millet Parkı'ndaki…
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Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Rus yetkili ABD'yi İran'a yönelik yaptırımları kaldırmamasının sonuçları konusunda uyardı
Moskova, İRNA- Rusya’nın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki daimi temsilcisi…
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İranlı bilgisayar oyuncu sayısı 41 milyon kişiye ulaşacak
Tahran, İRNA- İran Ulusal Bilgisayar Oyunları Kurumu Genel Müdürü Sadık Pejman, ’Tahminlerimiz,…
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Tahran, İRNA- İran'dan 3 kısa film, çeşitli ülkelerde düzenlenecek film festivallerinde ödül…
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