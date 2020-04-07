7 Nis 2020 16:31
Journalist ID: 2394
News Code: 83742394
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Dereçay çiçekleri

Şehrikürd, İRNA- Şehrikürd’ün dağlık ve soğuk iklimi daha inatçı tarım ürünlerinin büyümesine elverişli. Dereçayı'nın badem ağaçları, kentin en eski bahçeleri arasındadır.Bu ağaçların bazıları 70 yaşın üzerindedir. Fotoğrafçı: Meryem

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