Dereçay çiçekleri

Şehrikürd, İRNA- Şehrikürd’ün dağlık ve soğuk iklimi daha inatçı tarım ürünlerinin büyümesine elverişli. Dereçayı'nın badem ağaçları, kentin en eski bahçeleri arasındadır.Bu ağaçların bazıları 70 yaşın üzerindedir. Fotoğrafçı: Meryem