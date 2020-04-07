7 Nis 2020 16:25
Journalist ID: 2394
News Code: 83742098
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Meşhed'deki Millet Parkı'nda lale güllerinden kareler

Meşhed, İRNA- Görüntülerde İran'ın kuzeydoğusunda kutsal Meşhed şehrinde Millet Parkı'ndaki lale çiçekleri görülmektedir. Fotoğrafçı: Muhsin Bahşende

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