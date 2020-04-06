7 Nis 2020 00:05
Journalist ID: 2391
News Code: 83741358
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Uluslararası Taş Derge Sulak Alanı'ndan manzaralar

Urmiye, İRNA- İran-Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Nakada ilçesine 20 kilometre mesafede yer alan Taş Derg Sulak Alanı veya yerel halkın deyimiyle Seyran Gölü, 2100 hektarlık alanı ile 1280 metre rakımda yer almaktadır. Kameraman: Mehdi Rehneverd

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