Urmiye, İRNA- İran-Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Nakada ilçesine 20 kilometre mesafede yer alan Taş Derg Sulak Alanı veya yerel halkın deyimiyle Seyran Gölü, 2100 hektarlık alanı ile 1280 metre rakımda yer almaktadır. Kameraman: Mehdi Rehneverd
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Kuveytli yetkili İran'ın korona ile mücadele çalışmalarını güçlü olarak nitelendirdi
Tahran, İRNA- Kuveyt Dışişleri Bakan Vekili Halid Carullah, İran'ın korona ila mücedelede güçlü…
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İran mahkumların yurda dönmesi için adli görüşmelerini sürdürüyor
Tahran, İRNA- Adalet Bakan Yardımcısı Mahmud Ababsi, İranlı ve yabancı mahkumların takası için…
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Korona ile mücadele için uluslararası iş birliği gerekiyor
Kum, İRNA- İlmiye Havzaları Müdürü Ayetullah Arafi, UNESCO Genel Sekreteri'ne hitaben yazdığı…
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Merkez Bankası: İMF'den kredi talebimiz devam ediyor
Tahran, İRNA- Merkez Bankası, İran'ın korona ile mücadele için Uluslararası Para Fonu İMF'den…
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Uluslararası Taş Derge Sulak Alanı'ndan manzaralar
Urmiye, İRNA- İran-Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan iline bağlı Nakada ilçesine 20…
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Dünya liderleri ABD'nin İran karşıtı ambargolarının kaldırılmasını istedi
Londra, İRNA- 24 eski diplomat ve üst düzey askeri yetkiliden oluşan dünya liderleri yayınladıkalrı…
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Güney Kore'den İran'a 2 milyon dolar sağlık malzemesi gönderilecek
Tahrn, İRNA- Güney Kore'nin Tahran Büyükelçiliği, Kore halkının topladığı 2 milyon dolar değerinde…
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ABD'nin İran halkına karşı uyguladığı ambargolar, insanlık dışıdır
Tahran, İRNA- Kültür ve İslami İletişim Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkman, dünya dini liderlerine…
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İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu ile korona konusunda bilimsel iş birliğine hazırız
Kum, İRNA- İlmiye Havzaları Müdürü Ayetullah Arafi, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu…
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INSTEX'in faaliyete başlaması olumlu ama yetersiz
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransız mevkidaşı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde,…
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