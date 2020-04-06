6 Nis 2020 14:09
Journalist ID: 2394
News Code: 83740713
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Sistan ve Beluçistan’da buğday başaklarının hasadı başladı

Zahidan, İRNA- İran-Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan'da 68 bin 140 hektarlık tarlalarda buğday hasadı başladı. Fotoğrafçı: İsmet Cihani

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