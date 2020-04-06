Zahidan, İRNA- İran-Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan'da 68 bin 140 hektarlık tarlalarda buğday hasadı başladı. Fotoğrafçı: İsmet Cihani
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Ukrayna uçağının düşmesi ile ilgili olarak İran'da birkaç kişi tutuklandı
Tahran, İRNA- İran Silahlı Kuvvetleri Askeri Kurumu'ndan bir kaynak, 8 Ocak günün Tahran İmam…
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Korona virüsü son 24 saatte İran’da 136 can daha aldı
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne…
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İran'dan 'Demokrasi ile Selfie' Amerikan festivalinde en iyi film ödülüne aday gösterildi
Tahran, İRNA- Ali Atşani'nin yazıp yönettiği 'Demokrasi ile Selfie', ABD Güneydoğu Bölgesel…
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Sistan ve Beluçistan’da buğday başaklarının hasadı başladı
Zahidan, İRNA- İran-Pakistan sınırında yer alan Sistan ve Beluçistan'da 68 bin 140 hektarlık…
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ABD, İran'a yönelik yaptırımları hızla hafifletmeli
Tahran, İRNA- İnsan Hakları İzleme Örgütü, İran'ın koronavirüse daha iyi yanıt vermesi için…
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30'dan fazla ülke ve kurum, İran hükümeti ile halkına korona ile mücadele için yardım etti
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, bazı ülkelerin İran'a korona ile mücadelede…
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Mazenderan ilindeki barajların doluluk oranı arttı
Sari, İRNA- İran'ın kuzeyindeki Mazenderan ilinde aşırı yağışlar nedeniyle barajlarda su doluluk…
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Koronavirüs ile mücadele alanındaki genç uzmanların potansiyeli gurur verici
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs ile mücadele alanındaki bilim adamları,…
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Rezevi Horasan ilinden 1.8 milyar dolar mal ihraç edildi
Meşhed, İRNA- Rezevi Horasan Gümrük Denetçisi Ümit Cihanhah, geçen yıl Rezevi Horasan ilinin…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin İran Korona ile Mücadele Kazanımları Fuarı'nı ziyaretinde görüntüler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 5 Nisan günü Tahran'ın Sadabad Sarayı'nda düzenlenen…
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