5 Nis 2020 22:12
Journalist ID: 2394
News Code: 83739974
0 Persons

Mazenderan ilindeki barajların doluluk oranı arttı

Sari, İRNA- İran'ın kuzeyindeki Mazenderan ilinde aşırı yağışlar nedeniyle barajlarda su doluluk oranı arttı. Fotoğrafçı: İhsan Fazli Aslanlu

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 10 =