5 Nis 2020 21:40
Journalist ID: 2394
News Code: 83739870
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Tahran Korona Yönetimi Operasyonları Komutanı'nın Tahran'daki seyyar hastaneyi ziyaretinden kareler

Tahran, İRNA- Tahran Korona Yönetimi Operasyonları Komutanı Alirıza Zali, 5 Nisan’da Tahran'da kurulan 500 yatak kapasiteli bir seyyar hastaneyi ziyaret etti. Fotoğrafçı: Hasan Şirvani

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