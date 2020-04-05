5 Nis 2020 21:43
Journalist ID: 2394
News Code: 83739856
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin İran Korona ile Mücadele Kazanımları Fuarı'nı ziyaretinde görüntüler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 5 Nisan günü Tahran'ın Sadabad Sarayı'nda düzenlenen İran Korona ile Mücadele Kazanımları Fuarı'nda incelemelerde bulundu. Fotoğrafçı: Ahmed Moini Cem

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