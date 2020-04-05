Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 5 Nisan günü Tahran'ın Sadabad Sarayı'nda düzenlenen İran Korona ile Mücadele Kazanımları Fuarı'nda incelemelerde bulundu. Fotoğrafçı: Ahmed Moini Cem
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Mazenderan ilindeki barajların doluluk oranı arttı
Sari, İRNA- İran'ın kuzeyindeki Mazenderan ilinde aşırı yağışlar nedeniyle barajlarda su doluluk…
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Koronavirüs ile mücadele alanındaki genç uzmanların potansiyeli gurur verici
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs ile mücadele alanındaki bilim adamları,…
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Rezevi Horasan ilinden 1.8 milyar dolar mal ihraç edildi
Meşhed, İRNA- Rezevi Horasan Gümrük Denetçisi Ümit Cihanhah, geçen yıl Rezevi Horasan ilinin…
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Cumhurbaşkanı Ruhani'nin İran Korona ile Mücadele Kazanımları Fuarı'nı ziyaretinde görüntüler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 5 Nisan günü Tahran'ın Sadabad Sarayı'nda düzenlenen…
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Tahran Korona Yönetimi Operasyonları Komutanı'nın Tahran'daki seyyar hastaneyi ziyaretinden kareler
Tahran, İRNA- Tahran Korona Yönetimi Operasyonları Komutanı Alirıza Zali, 5 Nisan’da Tahran'da…
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Koronavirüs günlerinde İsfahan Çiçek ve Bitki Pazarı'ndan manzaralar
İsfahan, İRNA- Koronavirüs salgını (Covid - 19) bugünlerde İsfahan Çiçek ve Bitki Pazarını…
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Güney Pars gaz sahasının günlük üretim kapasitesi 700 milyon metreküpü aştı
Tahran, İRNA- Güney Pars Petrol ve Gaz Şirketi Genel Müdürü Muhammed Meşkinfam, bu yılın başında…
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İran kivi ihracatından 82 milyon dolar elde etti
Tahran, İRNA- Tarım Cihadı Bakanlığı Tropikal ve Yarı Tropikal Meyve Ofisi Genel Müdürü Zehra…
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Şemhani: ABD’nin İran'ın istediği krediye karşı çıkması insanlığa karşı bir suçtur
Tahran, İRNA- İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Ali Şemhani, Amerika…
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koronavirüs ABD'nin insan hakları maskesini düşürdü
Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları Komitesi, koronavirüsün salgınının yayıldığı…
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