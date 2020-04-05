5 Nis 2020 20:22
Journalist ID: 2394
News Code: 83739849
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Koronavirüs günlerinde İsfahan Çiçek ve Bitki Pazarı'ndan manzaralar

İsfahan, İRNA- Koronavirüs salgını (Covid - 19) bugünlerde İsfahan Çiçek ve Bitki Pazarını etkiledi. Görüntülerde İsfahan'da çiçek yetiştirme merkezlerinden kesitler yer almaktadır. Fotoğrafçı: Zehra Bağban

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