Tahran, İRNA- Ulusal Koronavirüs ile Mücadele Komitesi Toplantısı 5 Nisan günü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin başkanlığında Tahran'ın Sadabad Sarayı'nda düzenlendi.
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İran'da bu yıl 14 milyon ton buğday üretimi öngörülmektedir
Tahran, İRNA- Tarım Cihadı Bakanlığı'na baplı Buğday Projesi Müdürü İsmail İsfendyarpur, bu…
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Ulusal Koronavirüs ile Mücadele Komitesi Toplantısı'ndan kareler
Tahran, İRNA- Ulusal Koronavirüs ile Mücadele Komitesi Toplantısı 5 Nisan günü Cumhurbaşkanı…
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Korona virüsü son 24 saatte İran’da 151 can daha aldı
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne…
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Haniye'den korona virüsüne karşı mücadelede İran halkıyla dayanışma vurgusu
Tahran, İRNA- Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin…
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İran hastanelerinde koronavirüse yakalanan bazı yaşlı hastalar iyileşti
Kum, İRNA- Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi Halkla İlişkiler Dairesi, Kum ilinde koronaya yakalanan…
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Gülistanlı sanatçılardan yurt dışına 308 bin dolarlık el sanatı ürünü ihracatı
Günbed-i Kavus, İRNA- Gülistan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilisi…
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Afganistan'dan İran'a koronaya yakalanan Afgan göçmenleri ücretsiz tedavi ettiği için teşekkür
Kabul, İRNA- Afganistanlı yetkililer, İran'a bu ülkede yaşayan koronaya yakalanmış Afgan göçmenlere…
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İran'da ilk defa 2.5 metrelik bakır halka üretildi
Bocnurd, İRNA- İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan iline bağlı Esferayin…
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İranlı doktorların fedakarlıkları dünya gündeminde
Hemedan, İRNA- AS Roma Futbol Kulübü, ilginç bir hareketle İran'ın Hemedan iline bağlı Bahar…
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İran'ın Pekin Büyükelçisi, Çin'in İran'a korona ile mücadele için sunduğu desteği açıkladı
Pekin, İRNA- İran'ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Kişaverzzade paylaştığı twitter mesajında,…
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