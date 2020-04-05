5 Nis 2020 15:38
Journalist ID: 2394
News Code: 83739487
0 Persons

Ulusal Koronavirüs ile Mücadele Komitesi Toplantısı'ndan kareler

Tahran, İRNA- Ulusal Koronavirüs ile Mücadele Komitesi Toplantısı 5 Nisan günü Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin başkanlığında Tahran'ın Sadabad Sarayı'nda düzenlendi.

yorumunuz

You are replying to: .
9 + 4 =