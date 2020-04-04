5 Nis 2020 00:40
Journalist ID: 2391
News Code: 83738715
0 Persons

Miami tuzlu arazisinden müthiş görüntüler

Şahrud, İRNA- Başkent Tahran'ın doğusundaki Simnan ilinde yer alan Miami ilçesinin 10 kilometre kuzeyinde bulunan tuzlu arazi, ziyaretçilere doğanın müthiş görüntülerini sunmaktadır.

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 10 =