Şahrud, İRNA- Başkent Tahran'ın doğusundaki Simnan ilinde yer alan Miami ilçesinin 10 kilometre kuzeyinde bulunan tuzlu arazi, ziyaretçilere doğanın müthiş görüntülerini sunmaktadır.
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Almanya'dan İran'a 26 tonluk ilk ilaç ürünleri ihraç edildi
Urmiye, İRNA- Bazergan Gümrük Genel Müdürü Sadık Namdar, Almanya'dan ilk 26 tonluk ilaç ürünlerinin…
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İran'da maske üretimi günük 4 milyon adete ulaşacak
Tahran, İRNA- Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Nisan ayının sonlarına doğru ülkede…
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Miami tuzlu arazisinden müthiş görüntüler
Şahrud, İRNA- Başkent Tahran'ın doğusundaki Simnan ilinde yer alan Miami ilçesinin 10 kilometre…
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İran'da geçtiğimiz yılda 863 bin araç üretildi
Tahran, İRNA- İran takviminde geçtiğimiz yıl (21 Mart 2019- 19 Mart 2020) üç büyük otomotiv…
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ABD'nin yaptırımları İran'ın korona ile mücadelesi süreci üzerinde yıkıcı etkiler bırakmıştır
Londra, İRNA- Tahran Belediye Başkanı Piruz Hanaçi, koronanın yayıldığı ve ülkelerin bu virüsle…
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Rusya'dan BM Genel Sekreteri'ne ABD ambargolarının kaldırılması için çalışmalarını artıması çağrısı
Moskova, İRNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı deklarasyonda BM Genel Sekreteri Antonio…
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Urmiye Gölü'nde su seviyesinin artmasından karelere yansıyanlar
Urmiye, İRNA- Azerbaycan'ın Su Firuzesi olarak da bilinen ve İran-Türkiye sınırında yer alan…
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Korona krizinden çıkış sadece kolektif iş birliği ile mümkün
Tahran, İRNA- İran'ın Brüksel Büyükelçisi Gulamhüseyin Dehgani, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikalar…
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Korona ile mücadele malzemelerinin ithalatına ihtiyacımız yok
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanı Sorena Settari, 'İran korona ile…
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İran ve Avrasya Birliği arasında 5 ayda 1.4 milyar dolarlık ticaret
Tahran, İRNA- İran Gümrük Müdürlüğü Sözcüsü Ruhullah Latifi, Avrasya Birliği ile 27 Ekim 2019…
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