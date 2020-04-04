Urmiye Gölü'nde su seviyesinin artmasından karelere yansıyanlar

Urmiye, İRNA- Azerbaycan'ın Su Firuzesi olarak da bilinen ve İran-Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'nin yakınlığında yer alan İran'ın en büyük gölü Urmiye Gölü'nde su seviyesi bir önceki yıla göre 50 santimetre artarak 1271 metre 64 santimetreye ulaştı. Kameraman: Taha Asgerhani
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