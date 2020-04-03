Eliguderz, IRNA- Baharın gelişi ve tabiatın canlanması ile birlikte ağaçlarda tomurcuklar baharı müjdelemektedir.
-
Eliguderz’de Bahar Tomurcukları
Eliguderz, IRNA- Baharın gelişi ve tabiatın canlanması ile birlikte ağaçlarda tomurcuklar baharı…
-
Korona ile milli mücadele kapsamında 69 milyonu aşkın kişi taramadan geçti
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, 69 milyon 200 bin İran vatandaşının…
-
Uluslararası Demiryolları Web Konferansı düzenlendi
Tahran, IRNA- Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) 3. Web Konferansı İran’ı katılımı ile…
-
Tahran caddelerinde dezenfektan
Tahran, IRNA- Tahran Belediyesi ekipleri bugün kentin çeşitli mahallelerinde dezenfektan faaliyetler…
-
İran’da iyileşen korona hastası sayısı 18 bine yaklaştı
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne…
-
Biden de İran Ambargolarına karşı çıkanlar kervanına katıldı
New York, IRNA- Eski ABD Başkan Yardımcısı ve yeni dönem Cumhurbaşkanlığı adaylarından Jeo…
-
Azadi kulesi Otizm Günü dolayısıyla Mavi renklerle ışıklandırıldı
Tahran, IRNA- Tahran’ın simge binası Azadi Kulesi, Otizm Günü dolayısıyla ve bu hastalığa dikkat…
-
İran ordusu tarafından Tebriz’de 200 kişilik hastane kuruldu
Tebriz, IRNA- Korona hastaları için İran ordusu tarafından 200 kişilik bir hastane kuruldu.
-
UAEK, iki hızlı korona teşhis makinesi İran’a göndermekte
Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım…
-
General Bageri: İran’a en ufak bir saldırı en büyük yanıtı alacaktır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı General Mohammad Bageri, Amerikan…
yorumunuz