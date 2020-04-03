4 Nis 2020 00:27
Journalist ID: 1942
News Code: 83737388
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Eliguderz’de Bahar Tomurcukları

Eliguderz, IRNA- Baharın gelişi ve tabiatın canlanması ile birlikte ağaçlarda tomurcuklar baharı müjdelemektedir.

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