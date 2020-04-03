3 Nis 2020 17:45
Journalist ID: 1942
News Code: 83737200
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Tahran caddelerinde dezenfektan

Tahran, IRNA- Tahran Belediyesi ekipleri bugün kentin çeşitli mahallelerinde dezenfektan faaliyetleri düzenledi.

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