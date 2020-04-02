2 Nis 2020 22:57
Journalist ID: 1942
News Code: 83736725
0 Persons

İran ordusu tarafından Tebriz’de 200 kişilik hastane kuruldu

Tebriz, IRNA- Korona hastaları için İran ordusu tarafından 200 kişilik bir hastane kuruldu.

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 7 =