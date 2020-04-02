Tebriz, IRNA- Korona hastaları için İran ordusu tarafından 200 kişilik bir hastane kuruldu.
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İran ordusu tarafından Tebriz’de 200 kişilik hastane kuruldu
Tebriz, IRNA- Korona hastaları için İran ordusu tarafından 200 kişilik bir hastane kuruldu.
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UAEK, iki hızlı korona teşhis makinesi İran’a göndermekte
Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki büyükelçisi Kazım…
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General Bageri: İran’a en ufak bir saldırı en büyük yanıtı alacaktır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı General Mohammad Bageri, Amerikan…
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İslami Şura Meclis Başkanı Korona’ya yakalandı
Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani’nin korona’ya yakalandığı bildirildi.
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OPEC fonundan İran’a 500 bin dolar yardım yapıldı
Tahran, IRNA- İran Ekonomi Bakanlığı, OPEC Fonundan (OFID) İran’a korona virüste gerekli hastane…
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Tahti Revançi: Kimse Amerika’nın yalanlarına aldanmıyor
New York, IRNA- İran’ınn BM Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Revançi, Kimsenin ABD’nin İran aleyhindeki…
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Tebriz’in tarihi ve turistik yerleri Korona’an dolayı kapatıldı
Tebriz, IRNA- Korona virüsle mücadele çerçevesinde Tebriz’in tarihi ve turistik yerleri kapatıldı.
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İran’da iyileşen korona hastası sayısı 17 bine yaklaştı
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne…
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Zarif, Trump’ı aldatılmama konusunda ikaz etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanının…
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Bender Abba’ta yağmur damlaları
Bender Abbas, IRNA- İran’ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanında…
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