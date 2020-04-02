2 Nis 2020 15:35
Journalist ID: 1942
News Code: 83736410
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Tebriz’in tarihi ve turistik yerleri Korona’an dolayı kapatıldı

Tebriz, IRNA- Korona virüsle mücadele çerçevesinde Tebriz’in tarihi ve turistik yerleri kapatıldı.

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