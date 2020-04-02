2 Nis 2020 13:20
Journalist ID: 1942
News Code: 83736229
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Bender Abba’ta yağmur damlaları

Bender Abbas, IRNA- İran’ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanında yağmur almalarının yaprakların üstündeki görüntüsü ve tazeliği Baharın müjdecisidir.

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