1 Nis 2020 20:20
Journalist ID: 1942
News Code: 83735415
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Sizdeh Beder gününde Tahran parkları boştu

Tahran, IRNA- Bu sene Sizdeh Beder gününde (Tabiat Günü) Tahran’da bulunan tüm parkları korona hastalığı ve yetkililerin halktan sokağa çıkmamalarını istemesinden dolayı boştu.

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