Tahran, IRNA- Bu sene Sizdeh Beder gününde (Tabiat Günü) Tahran’da bulunan tüm parkları korona hastalığı ve yetkililerin halktan sokağa çıkmamalarını istemesinden dolayı boştu.
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Rusya, INSTEX çerçevesinde ambargo uygulanan mallarla ilgili işlem yapılmasını istedi
Moskova, IRNA- Rusya’nın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki temsilcisi Mihail…
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Kermanşah’lı güreşçi dünyanın en iyi 10 güreşçisi arasında yer aldı
Tahran, IRNA- Kermanşah’lı güreşçi Yedullah Mohebbi, kendi sikletinde dünyanın en iyi 10 güreşçisi…
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Sizdeh Beder gününde Tahran parkları boştu
Tahran, IRNA- Bu sene Sizdeh Beder gününde (Tabiat Günü) Tahran’da bulunan tüm parkları korona…
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Bu sene Sizdeh Beder her seneden farklıdır
Tahran, IRNA- Nevruz’un ve İran yeni yılının 13. Günü 2 Nisan her sene İran’da Sizdeh Beder…
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İran’da iyileşen korona hastası sayısı 15 bini geçti
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne…
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Musevi: Amerika’nın Irak’taki hareketleri bölgeyi faciaya sevk etmektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın…
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Ruhani: Korona’nın yayılması İran’da yavaşlamıştır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tüm illerde korona’ya yakalanma…
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Bilim ve Sanayi üniversitesinin yaptığı ikinci uydu bu sene tamamlanacaktır
Tahran, IRNA- Bilim ve Sanayi Üniversitesi rektörü Cebbar Ali Zakeri, üniversite tarafından…
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Tahran Azadi kulesinde 3 boyutlu Işık Gösterisi
Tahran, IRNA- Tahran’ın simde binası Azadi Kulesinde korona virüs ile mücadele eden ülkelerle…
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Almaya Dışişleri Bakanlığı INSTEX ile yapılan ilk mali işlemi teyit etti
Tahran, IRNA- Almanya Dışişleri Bakanlığı AB Özel Mali Mekanizması (INSTEX) çerçevesinde İran…
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