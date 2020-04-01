Tahran, IRNA- Tahran’ın simde binası Azadi Kulesinde korona virüs ile mücadele eden ülkelerle birliktelik göstergesi olarak 3 boyutlu ışık gösterisi düzelendi.
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Musevi: Amerika’nın Irak’taki hareketleri bölgeyi faciaya sevk etmektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın…
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Ruhani: Korona’nın yayılması İran’da yavaşlamıştır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, tüm illerde korona’ya yakalanma…
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Bilim ve Sanayi üniversitesinin yaptığı ikinci uydu bu sene tamamlanacaktır
Tahran, IRNA- Bilim ve Sanayi Üniversitesi rektörü Cebbar Ali Zakeri, üniversite tarafından…
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Tahran Azadi kulesinde 3 boyutlu Işık Gösterisi
Tahran, IRNA- Tahran’ın simde binası Azadi Kulesinde korona virüs ile mücadele eden ülkelerle…
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Almaya Dışişleri Bakanlığı INSTEX ile yapılan ilk mali işlemi teyit etti
Tahran, IRNA- Almanya Dışişleri Bakanlığı AB Özel Mali Mekanizması (INSTEX) çerçevesinde İran…
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İran Bilim Camiası Dr. Askeri’nin Amerika’daki tutuklanmasından kaygılı
Tahran, IRNA- Amerika’da korona virüsün yaygınlaşması ve o ülke tutukevlerinde virüsün önlenmesi…
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Ayetullah Arafi: Korona ile mücadelede uluslararası işbirliği gereklidir
Tahran, IRNA- İran Bilim Havzaları Müdürü Ayetullah Alirıza Arafi, korona virüsün dünyada gelişmesin…
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Baidinejad: İran ambargolarının kalkması için Londra yanıtının yetersiz
Londra, IRNA- İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İran ambargolarının kalkması yönünde…
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Japon halkı İran halkının yanında olduğunu bildirdi
Pekin, IRNA- Japonya’nın bazı akademisyenleri, İran kültürünü seven Japon halkı İran’ın Tokyo…
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Mazenderan’da Bahar’ın renkleri
Sari, IRNA- Bahar mevsimi Mazenderan ilinde bir başka güzeldir.
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