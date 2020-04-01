1 Nis 2020 11:47
Journalist ID: 1942
News Code: 83735187
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Tahran Azadi kulesinde 3 boyutlu Işık Gösterisi

Tahran, IRNA- Tahran’ın simde binası Azadi Kulesinde korona virüs ile mücadele eden ülkelerle birliktelik göstergesi olarak 3 boyutlu ışık gösterisi düzelendi.

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