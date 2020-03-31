Sari, IRNA- Bahar mevsimi Mazenderan ilinde bir başka güzeldir.
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Mazenderan’da Bahar’ın renkleri
Sari, IRNA- Bahar mevsimi Mazenderan ilinde bir başka güzeldir.
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İran’da Korona’ya yeniden yakalanma vakasına rastlanılmamıştır
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, İran’da…
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Musevi: Amerika, Ortadoğu savaşları için harcadığı trilyonlarca doları kendi halkın sağı sektörüne harcayabilirdi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyis Abbas Musevi, Amerika’nın…
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İran kamyonlarının Bulgaristan- Romanya sınırındaki sorunları çözüldü
Belgrad, IRNA- İran’ın Bükreş büyükelçiliğinin çabaları ile İran kamyonlarının Bulgaristan-Romanya…
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Korona’nın artış hızı İran’da yavaşlamaktadır
Tahran, IRNA- İran Savunma Bakan Yardımcısı Kasın Can Babayi, hastanelerden gelen verilere…
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İran’ın Türkiye’ye gaz ihracatı yakında başlayacaktır
Tahran, IRNA- İran Milli Gaz Şirketi Yetkililerinden Mehdi Cemşidi Dana, İran’dan Türkiye’ye…
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Ruhani: Korona ile mücadelede elde edilen başarı halkın işbirliği içindir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhanı, İran’ın korona virüs ile mücadelede…
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Tebriz’in tarihi El Gölü Parkı korona virüs ile mücadele çerçevesine kapatıldı
Tebriz, IRNA- Tebriz’in en önemli parkı tarihi El Gölü parkı, korona virüs ile mücadele çerçevesinde…
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Son 24 saatte İran’da 3111 korona vakası tespit edildi
Tahran, İRNA- İran Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne…
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Korona tedavisinde etkili bazı ilaçların hastalar üzeride denenmesi devam ediyor
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Dr. Hüseyin Vatapur, korona tedavisinde…
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