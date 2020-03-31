31 Mar 2020 16:16
Journalist ID: 1942
News Code: 83734559
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Tebriz’in tarihi El Gölü Parkı korona virüs ile mücadele çerçevesine kapatıldı

Tebriz, IRNA- Tebriz’in en önemli parkı tarihi El Gölü parkı, korona virüs ile mücadele çerçevesinde kapatıldı.

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