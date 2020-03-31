Buşehr, IRNA- İran’ın güneyinde yer alan Buşehr kentinin sahil ve parkları korona virüsle mücadele çerçevesinde kapatıldı.
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Korona tedavisinde etkili bazı ilaçların hastalar üzeride denenmesi devam ediyor
Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Dr. Hüseyin Vatapur, korona tedavisinde…
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İran’da Türkiye’ye gaz ihracatı durduruldu
Tahran, IRNA- İran Milli Gaz Şirketi Yetkililerinden Mehdi Cemşidi Dana, Türkiye’den İran’a…
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Bölgede istikrarı Filistin işgalinin son bulmasına bağlıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı bölgede istikrarın Filistin işgalinin…
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Buşehr sahili ve parkları kapatıldı
Buşehr, IRNA- İran’ın güneyinde yer alan Buşehr kentinin sahil ve parkları korona virüsle mücadele…
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İran’lı gençler Guterres’ten İran ambargolarına son verilmesi için çaba sarf etmesini istedi
Tahran, IRNA- İranlı gençlerin oluşturduğu 3 bin STK, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e…
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Moritanya, korona ile mücadelede İran’a desteğini bildirdi
Tahran, IRNA- Moritanya Dışişleri ve İşbirliği Bakanı İsmail Veled El Şeyh Ahhmet, korona virüs…
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İran, Karabağ meselesinin uluslararası kanunlar çerçevesinde çözümüne vurgu yaptı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Karabağ…
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Zarif, Amerika’nın insani facia vasıtası ile intikam almasını eleştirdi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald…
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Ferazmend: Türkiye'nin tıbbi yardımları için teşekkür ederiz
Ankara, IRNA- İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19)…
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Melayer’de Koronalı Nevruz
Hamadan, IRNA- Hamadan ilinin melayer kentinde Nevruz dolayısıyla yapılan kentsel süslemeler…
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