31 Mar 2020 11:06
Journalist ID: 1942
News Code: 83734093
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Buşehr sahili ve parkları kapatıldı

Buşehr, IRNA- İran’ın güneyinde yer alan Buşehr kentinin sahil ve parkları korona virüsle mücadele çerçevesinde kapatıldı.

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