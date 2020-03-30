30 Mar 2020 19:01
Journalist ID: 1942
News Code: 83733563
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Melayer’de Koronalı Nevruz

Hamadan, IRNA- Hamadan ilinin melayer kentinde Nevruz dolayısıyla yapılan kentsel süslemeler korona hastalığın gölgesinde sönük kaldı.

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