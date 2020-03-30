30 Mar 2020 10:57
Journalist ID: 1942
News Code: 83732762
0 Persons

Torşek Ekmeği

Yasuc, IRNA- Yerel Ekmek ola Torşek, un, sarımsak, yoğurt, susam’dan oluşmaktadır. Yapılan hamur 24 saat sıcak bir yerde bekletildikten sonra, yağda kızartılır.

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 4 =