İsfahan, IRNA- Korona virüs ile mücadele çerçevesinde İsfahan kentinin tarihi mekanları ve Brucerd kentinde bulunan tüm parklar kapatıldı.
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İran Savunma Bakanlığının Korona Teşhis Kitleri üretim aşamasına geçti
Tahran, IRNA- İran Savunma Bakanlığı uzmanları tarafından dizayn edilen Korona Telhis Kitleri,…
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Türkiye’nin İran’a hediyesi tıbbi malzemeler ülkeye getirildi
Tahran, IRNA- Türkiye tarafından İran’a hediye dilen 10 tonluk tıbbi malzemesi İran’ getirildi.
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Hastanelerin ihtiyaç duyduğu maskelerin ithalatı için 30 milyon dolar tahsis edildi
Tahran, IRNA- İran Maden ve Maden Sanayi Geliştirme kurumu yetkililerinden Emir Sebbağ, kurumun…
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İran, İstikbar ve Siyonizmle mücadele örneğine dönüşmüştür
Tahran, IRNA- 31 Mart tarihi, İranlıları İslam Cumhuriyeti kurma yönündeki milli irade ve azminin…
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Rahmani: Dezenfektan madde üretimi 8 kat olmuştur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, korona ile…
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Torşek Ekmeği
Yasuc, IRNA- Yerel Ekmek ola Torşek, un, sarımsak, yoğurt, susam’dan oluşmaktadır. Yapılan…
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Zarif: Korona döneminde tek taraflı politikaların devamı ahlaki düşüşe sebep olur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Moammad Cevad Zarif, korona döneminde…
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İsfahan tarihi mekanları kapatıldı
İsfahan, IRNA- Korona virüs ile mücadele çerçevesinde İsfahan kentinin tarihi mekanları ve…
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Necefipur, Uluslararası Askeri Judo Komitesi Başkanı oldu
Tahran, IRNA- Ferşad Necefipur, Uluslararası Askeri Judo Başkanlığına seçildi.
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General Hatemi, Korona ile mücadelede kullanılan teçhizatın üretim fabrikasını ziyaret etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, bugün korona ile mücadelede…
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