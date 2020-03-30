30 Mar 2020 10:47
Journalist ID: 1942
News Code: 83732743
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İsfahan tarihi mekanları kapatıldı

İsfahan, IRNA- Korona virüs ile mücadele çerçevesinde İsfahan kentinin tarihi mekanları ve Brucerd kentinde bulunan tüm parklar kapatıldı.

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