29 Mar 2020 18:09
Journalist ID: 1942
News Code: 83732250
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General Hatemi, Korona ile mücadelede kullanılan teçhizatın üretim fabrikasını ziyaret etti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, bugün korona ile mücadelede kullanılan maske, dezenfektan ürünler ve özel elbiseler fabrikasını ziyaret etti.

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