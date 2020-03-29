29 Mar 2020 17:40
Journalist ID: 1942
News Code: 83732209
0 Persons

Astara Sahilinde Nevruz

Astara, IRNA- Her sene Nevruz tatillerinde 10 binlerce kişiye evsahipliği yapan Astara Sahili bu sene korona virüsünden dolayı en tenha yıllarını geçirmektedir.

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 2 =